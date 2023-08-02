При катании на гидроцикле погибли двое детей и их отец

Три человека утонули на пруду базы отдыха Таловка в Красноярском крае, сообщает "Интерфакс"

Утонувшие - мужчина и двое его сыновей 5 и 7 лет.

Предварительно установлено — все были без спасжилетов.

На месте ЧП работают водолазы.

Гидроцикл принадлежит мужчине. Технику он приобрел накануне, а 2 августа решил на нем прокатиться вместе со своими детьми.

Ранее при взрыве гидроцикла в Черногории пострадал российский турист. Россиянин получил перелом с третьего по восьмое ребер грудной клетки и перелом правой бедренной кости. Состояние его было стабильным, и после оказания первой помощи он перевезен в клинический центр Подгорицы для дальнейшего лечения.