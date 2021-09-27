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Происшествия

При ограблении банка один из налетчиков потерял протез

Вооруженные игрушечным пистолетом грабители попытались совершить налет на отделение Banco Sabadell в Аликанте (Испания).

Ограбление.
Ограбление.
Henry Burrows, CC BY-SA 2.0, part from original

Сотрудники банка не отдали им денег, а при попытке бежать один из грабителей потерял протез, сообщает Metro.

Оба грабителя были в париках, с накладными усами и в очках. Это лишь привлекло к их облику внимание сотрудников банка. И они были готовы к отпору, когда один из грабителей подошел к кассе и начал угрожать игрушечным оружием.

Сотрудники банка повалили злоумышленника на пол, в драке он потерял протез и не смог убежать, когда на место происшествия прибыла полиция, пишет polit.ru. Подельника объявили в розыск.

В 2019 году в Колпино полиция задержала уроженца Ростовской области, который в сентябре с пневматическим пистолетом ограбил банк на 8,3 млн рублей. Часть похищенных денег он потратил на покупку автомобиля BMW Х-5. Также среди покупок грабителя обнаружили наручные часы Quando, два телефона Huawei и один Samsung.

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