При пожаре на рынке в Искитиме погиб продавец шапок

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после гибели мужчины в результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме, сообщает региональный СК.

Напомним, утром 8 января в центре Искитима произошел крупный пожар. Открытым пламенем горел ТК «Центральный», над городом поднялись черные клубы дыма.

«После тушения пожара обнаружено тело мужчины. На место происшествия прибыли следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.

Как пишет местная газета «Весь Искитим», погибший снимал помещение в сгоревшем комплексе и торговал шапками. Тело нашли под завалами и сначала не могли даже определить пол погибшего.

Также в пожаре пострадали семь человек, которые обратились за медицинской помощью.

Региональное МЧС сообщило, что к тушению огня привлекались 113 человек и 32 единицы техники. Площадь пожара составила 3,5 тыс. квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.

По словам очевидцев, пожар начался на втором этаже, где якобы взорвалась лампочка, после чего огонь перекинулся на продающуюся одежду.