В центре Искитима открытым пламенем горел торговый комплекс

Утром 8 января в центре Искитима произошел крупный пожар. Открытым пламенем горел ТК «Центральный», над городом поднялись черные клубы дыма. Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Сообщение о пожаре поступило от очевидца в 10:44. Первые подразделения МЧС были на месте уже через две минуты. Здание одноэтажное, с мансардным этажом. Плотное задымление было на втором этаже.

По оперативной информации, пострадавших нет.

Из торгового комплекса самостоятельно эвакуировались 30 человек. На ликвидации пожара задействованы 34 человека и 10 единиц техники, работы продолжаются. Обстановка, в том числе площадь пожара, уточняется. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

На месте происшествия также работают сотрудники полиции — они организовывают оцепление.

Ранее, 20 декабря, произошел пожар в здании «Агроцентра» на улице Попова в Барнауле. Горела кровля на третьем этаже кирпичного здания.