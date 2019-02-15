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Происшествия

При пожаре в Алтайском крае погиб мужчина

В Камне-на-Оби вечером 14 февраля произошел серьезный пожар. В результате этого ЧП погиб один человек, пишут «Каменские известия».

Пожар в Камне-на-Оби 14 февраля.
Пожар в Камне-на-Оби 14 февраля.
Дмитрий Проскурин для "Каменских известий", izvestiy-kamen.ru

Горела квартира в доме на улице Комсомольской, 28. С открытом пламенем боролись три пожарных расчета. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выломали металлические решетки на окнах и вынесли из квартиры погибшего мужчину.

Дом тушили несколько часов, квартира выгорела полностью. Спасатели успели вытащить газовые баллоны, но пламя по кровле перекинулось на соседние квартиры.

Известно, что пожар начался с веранды. Возможной причиной возгорания называют нарушение в эксплуатации электрооборудования. Кроме того, возгорание могло произойти из-за курения на веранде. По словам очевидцев и соседей, когда начался пожар, в квартире выпивали. Женщина успела выбежать, а мужчина — нет.

Напомним, 12 февраля в Барнауле при пожаре также погиб мужчина.

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