При пожаре в Алтайском крае погиб мужчина

Горела квартира в доме на улице Комсомольской, 28. С открытом пламенем боролись три пожарных расчета. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выломали металлические решетки на окнах и вынесли из квартиры погибшего мужчину.
Дом тушили несколько часов, квартира выгорела полностью. Спасатели успели вытащить газовые баллоны, но пламя по кровле перекинулось на соседние квартиры.
Известно, что пожар начался с веранды. Возможной причиной возгорания называют нарушение в эксплуатации электрооборудования. Кроме того, возгорание могло произойти из-за курения на веранде. По словам очевидцев и соседей, когда начался пожар, в квартире выпивали. Женщина успела выбежать, а мужчина — нет.
Напомним, 12 февраля в Барнауле при пожаре также погиб мужчина.