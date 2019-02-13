В Барнауле при пожаре погиб мужчина

О возгорании спасателям сообщили в 17:55. В тушении участвовали 17 человек, использовали три автоцистерны. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На снимках с места происшествия видно, что из окон шел серый дым, а внутри дома полыхал огонь. Возгорание ликвидировали в 18:21.
При пожаре погиб 63-летний мужчина. От огня пострадали стены, крыша и перекрытие.
В группе «Инцидент Барнаул» очевидцы пишут, что живущий в доме мужчина часто курил и бросал бычки на пол. По их предположениям, сначала мог загорелся ковер, а потом пламя перешло на мебель.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.