В Барнауле при пожаре погиб мужчина

В Барнауле вечером 12 февраля произошел пожар в частном доме в проезде Алейском. В результате ЧП погиб один человек, рассказали altapress.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

О возгорании спасателям сообщили в 17:55. В тушении участвовали 17 человек, использовали три автоцистерны. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На снимках с места происшествия видно, что из окон шел серый дым, а внутри дома полыхал огонь. Возгорание ликвидировали в 18:21.

При пожаре погиб 63-летний мужчина. От огня пострадали стены, крыша и перекрытие.

В группе «Инцидент Барнаул» очевидцы пишут, что живущий в доме мужчина часто курил и бросал бычки на пол. По их предположениям, сначала мог загорелся ковер, а потом пламя перешло на мебель.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.