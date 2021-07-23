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Происшествия

При пролете над Барнаулом модуль «Наука» с космическим туалетом перестал передавать данные

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении многофункционального лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М».

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия», — цитирует главу «Роскосмоса» РИА Новости.

Однако при полете над другими наземными пунктами приема информации был подтвержден факт отделения от ракеты и выход на орбиту.

Запуск «Науки» произошел 21 июля и изначально проходил штатно, однако уже 22 июля «Роскосмос» обнаружил неполадки в топливной системе.

Источник N + 1 заявил, что в топливной системе оказались повреждены мембраны, из-за чего потенциально модулю может не хватить топлива для сближения с МКС. Позднее выяснилось, что первое включение двигателей для поднятия орбиты не удалось.

Впоследствии модуль МЛМ «Наука» успешно включил двигательную установку и начал увеличивать высоту своей орбиты, сообщает «Роскосмос».

Поскольку изначальные проблемы с двигательной установкой удалось решить, специалисты смогли назначить дату отстыковки модуля «Пирс», на место которого прибудет «Наука» — она запланирована на 24 июля. Изначально она должна была состояться 23 июля, но из переговоров экипажа МКС стало известно о переносе.

«Пирс» затопят в Тихом океане 24 июля.

О модуле

Модуль «Наука» весит более 20 тонн. Длина по корпусу — свыше 13 м, максимальный диаметр — 4,25 м.

Здесь 14 рабочих мест внутри и почти столько же снаружи.

Есть дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа и новый космический туалет.

Модуль оснащен европейским манипулятором ERA. Это огромная роботизированная рука: грузоподъемность — восемь тонн, а точность движений — до пяти миллиметров. Робот может выполнять самые сложные операции без привлечения экипажа.

Сам модуль «Наука» начали разрабатывать еще в 1995 году.

Его планировали отправить к МКС в 2007 году, но запуск неоднократно откладывался про техническим причинам.

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