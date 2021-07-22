На МКС наконец отправили модуль «Наука», который не могли запустить 13 лет

Стартовавшая с космодрома Байконур ракета-носитель «Протон-М» доставил на орбиту многофункциональный лабораторный модуль наука.

Обломки, упавшие на Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М».

К настоящему моменту модуль вышел на околоземную орбиту. Это был 425-й пуск для ракет-носителей семейства «Протон».

Пропустили сегодняшний запуск модуля #Наука? Мы подготовили для вас видео этого исторического события! ????



Кстати, это был 425-й пуск для ракет-носителей семейства «Протон». pic.twitter.com/Q8ZMx0ktxm — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 21, 2021

Стыковка с МКС состоится 29 июля.

Сам модуль «Наука» начали разрабатывать еще в 1995 году.

Его планировали отправить к МКС в 2007 году, но запуск неоднократно откладывался про техническим причинам, пишет polit.ru.

Между тем очевидцы сняли видео, как над Бийском пролетели сгорающие ступени ракетоносителя «Протон-М».

Космический мусор принимали и за метеорит, и за небесные фонарики, и за НЛО. Жители города, которые следили за трансляцией запуска, одновременно наблюдали за «огненным шоу» из окна:

«Он стремительно поднимался, казалось, прямо к Луне, а потом резко в небе появились эти яркие точки и начали падать вниз», — пишет бийчанин.

За несколько дней до запуска о возможном падении космического мусора предупреждали жителей Республики Алтай в Улаганском и Турочакском районах.

На Байконуре. roscosmos.ru.

Комментаторы пишут о грохоте в Республике Алтай:

«Сейчас нахожусь на Телецкое озере, был взрыв. Все подумали, что это какой-то странный глухой гром без молнии — погода хорошая. Удар был очень сильный, все затряслось».

Ранее депутат парламента Казахстана Арман Кожахметов попросил запретить запуски с «Байконура» ракет-носителей, использующих топливо, содержащее гептил. Речь идет о ракетах «Протон», «Космос», «Циклон» и «Циклон-М».

С 1959 года на территории Казахстана, Республики Алтай и Алтайского края упали ступени более 600 ракет, а общий вес высокотоксичных отходов превышает 3 тыс. тонн.

В августе 2020 года на Алтае после очередного запуска нашли три фрагмента «Протон-М», писал altapress.ru.

В 2018 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что «Протон» выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения.

Известно, что один грамм гептила может поразить один кубический километр воздуха. Гептил — сильнодействующий яд, обладающий мутагенным действием. Он вызывает рак печени, легких, ангиосаркому, рак поджелудочной железы, то есть самые агрессивные формы рака.