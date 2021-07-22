Видео: над Бийском пролетели сгорающие ступени ракетоносителя «Протон-М»

Вечером 21 июля жители Бийска наблюдали необычные объекты на небе — яркие точки горели и быстро падали вниз. Предполагается, что это ступени ракетоносителя «Протон-М», пишет «Бийский рабочий».

Космический мусор принимали и за метеорит, и за небесные фонарики, и за НЛО. Жители города, которые следили за трансляцией запуска, одновременно наблюдали за «огненным шоу» из окна:

«Он стремительно поднимался, казалось, прямо к Луне, а потом резко в небе появились эти яркие точки и начали падать вниз», — пишет бийчанин.

21 июля «Протон-М» запустили с Байконура в 17 часов 58 минут по московскому времени. Он отправил в космос новый модуль для МКС. За несколько дней до запуска о возможном падении космического мусора предупреждали жителей Республики Алтай в Улаганском и Турочакском районах.

Комментаторы пишут о грохоте в Республике Алтай:

«Сейчас нахожусь на Телецкое озере, был взрыв. Все подумали, что это какой-то странный глухой гром без молнии — погода хорошая. Удар был очень сильный, все затряслось».

Бийск находится в 1761 километрах от Байконура (по прямой). На Алтае не раз приземлялись отработанные ступени космических кораблей, запускаемых с космодрома.