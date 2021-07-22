22 июля 25°C
﻿
Жизнь

Видео: над Бийском пролетели сгорающие ступени ракетоносителя «Протон-М»

Вечером 21 июля жители Бийска наблюдали необычные объекты на небе — яркие точки горели и быстро падали вниз. Предполагается, что это ступени ракетоносителя «Протон-М», пишет «Бийский рабочий».

Обломки "Протона" в Горном Алтае.
Обломки "Протона" в Горном Алтае.
04.rospotrebnadzor.ru

Космический мусор принимали и за метеорит, и за небесные фонарики, и за НЛО. Жители города, которые следили за трансляцией запуска, одновременно наблюдали за «огненным шоу» из окна:

«Он стремительно поднимался, казалось, прямо к Луне, а потом резко в небе появились эти яркие точки и начали падать вниз», — пишет бийчанин.

21 июля «Протон-М» запустили с Байконура в 17 часов 58 минут по московскому времени. Он отправил в космос новый модуль для МКС. За несколько дней до запуска о возможном падении космического мусора предупреждали жителей Республики Алтай в Улаганском и Турочакском районах.

Комментаторы пишут о грохоте в Республике Алтай:

«Сейчас нахожусь на Телецкое озере, был взрыв. Все подумали, что это какой-то странный глухой гром без молнии — погода хорошая. Удар был очень сильный, все затряслось».

Бийск находится в 1761 километрах от Байконура (по прямой). На Алтае не раз приземлялись отработанные ступени космических кораблей, запускаемых с космодрома.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость