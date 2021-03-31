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Жизнь

Депутат попросил не запускать некоторые ракеты с «Байконура», чтобы гептил не падал на Алтай и Казахстан

Депутат парламента Казахстана Арман Кожахметов попросил запретить запуски с «Байконура» ракет-носителей, использующих топливо, содержащее гептил.

Обломки "Протона" в Горном Алтае.
Обломки "Протона" в Горном Алтае.
04.rospotrebnadzor.ru

Речь идет о ракетах «Протон», «Космос», «Циклон» и «Циклон-М».

Парламентарий сообщил, что у жителей Жезказганского региона вызывает тревогу высокий уровень онкозаболеваний и других недугов, которые связаны с воздействием на окружающую среду космодрома «Байконур», передает informburo.kz.

Кожахметов предложил организовать ежегодные скрининговые обследования населения, проживающего в регионах «ракетопада», а также комплексно обследовать эти территории.

«Программы по ликвидации последствий негативного воздействия аварийных пусков РН, финансируемые российской стороной, как правило, рассчитаны на три года, которых недостаточно для выявления и ликвидации всех негативных для экосистемы последствий», — отметил Арман Кожахметов.

С 1959 года на территории Казахстана, Республики Алтай и Алтайского края упали ступени более 600 ракет, а общий вес высокотоксичных отходов превышает 3 тыс. тонн.

Обломки, упавшие на Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М».
Обломки, упавшие на Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М».
04.rospotrebnadzor.ru/

В августе 2020 года на Алтае после очередного запуска нашли три фрагмента «Протон-М», писал altapress.ru.

В 2018 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что «Протон» выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения.

Известно, что один грамм гептила может поразить один кубический километр воздуха. Гептил — сильнодействующий яд, обладающий мутагенным действием. Он вызывает рак печени, легких, ангиосаркому, рак поджелудочной железы, то есть самые агрессивные формы рака.

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