Три фрагмента «Протон-М» нашли на Алтае после последнего запуска

Пробы почвы и воды взяли в нескольких селах, реках и Телецком озере.
Найденные фрагменты «Протона» вывезли из районов падения на вертолете, также взяв пробы почвы и воды вокруг них.
Еще до запуска ракеты с Байконура по заданию Роспотребнадзора специалисты взяли 41 пробу крови жителей сел Каспа, Верх-Апшуяхта Шебалинского района и Балыкча Улаганского района для определения N-нитрозоаминов.
Напомним, 31 июля с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80».
Ранее Роскосмос ответил алтайским властям о захламлении региона обломками ракет.