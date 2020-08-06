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Жизнь

Три фрагмента «Протон-М» нашли на Алтае после последнего запуска

Специалисты облетели Республику Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М», чтобы взять пробы почвы и проверить наличие обломков ракеты. Нашлось три фрагмента, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Обломки, упавшие на Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М».
Обломки, упавшие на Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М».
http://04.rospotrebnadzor.ru/

Пробы почвы и воды взяли в нескольких селах, реках и Телецком озере.

Найденные фрагменты «Протона» вывезли из районов падения на вертолете, также взяв пробы почвы и воды вокруг них.

Еще до запуска ракеты с Байконура по заданию Роспотребнадзора специалисты взяли 41 пробу крови жителей сел Каспа, Верх-Апшуяхта Шебалинского района и Балыкча Улаганского района для определения N-нитрозоаминов.

Напомним, 31 июля с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

Ранее Роскосмос ответил алтайским властям о захламлении региона обломками ракет.

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