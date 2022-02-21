При съемках фильма «Чикатило» полицейских уличили во взятках

В московские суды поступили материалы трех уголовных дел о взятках, которые получили полицейские за помощь в организации съемок сериала «Чикатило. Явление зверя», сообщает «Коммерсантъ».

Во взяточничестве обвиняют бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова и инспектора того же управления Виталия Фокина.

Также, по версии следствия, взятки получали бывшие заместитель начальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка столичного главка МВД Игорь Файзуллин и замначальника отдела МВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. Еще один фигурант — старший инспектор управления общественного порядка Денис Федоров.

В посредничестве в передаче взяток обвиняют бывшего гендиректора компании «Кино групп» Дмитрия Большакова.

Деньги были переданы пяти сотрудникам МВД за перекрытие улиц и пешеходных зон для съемок сериала — такова версия следствия, пишет bfm.ru. Сам Большаков утверждает, что был готов оплачивать эти услуги официально по безналичному расчету, однако никто не захотел с ним сотрудничать, отмечает издание.

Ранее муж Собчак снял сериал про сибирского маньяка, убившего 78 человек.