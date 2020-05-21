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22 мая
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Жизнь

Муж Собчак снял сериал про сибирского маньяка, убившего 78 человек

Режиссер Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек», рассказывающий о реальном серийном убийце, пишет «Проспект Мира».

Кадр из трейлера сериала "Хороший человек".
Кадр из трейлера сериала "Хороший человек".
кадр из видео.

Сериал основан на истории «Ангарского маньяка» Михаила Попкова, жертвами которого стали 78 человек.

«По сюжету следователь из Москвы Евгения Ключевская приезжает в тихий городок Рубежный, чтобы поймать серийного убийцу. Жители встречают ее холодно: похоже, каждый прячет в шкафу по скелету», — говорится в аннотации к фильму.

Сериал выйдет этим летом. На YouTube-канале платформы Start появился дебютный трейлер.

В сериале сыграли Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок и Ксения Собчак.

&quot;Ангарский маньяк&quot; Михаил Попков.
«Ангарский маньяк» Михаил Попков.
ru.wikipedia.org.

Напомним, Михаил Попков в период с 1992 по 2010 год убил 77 женщин и милиционера. На его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило.

Свои безумства он творил в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. Был младшим сержантом МВД РФ.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что серийный убийца не страдал и не страдает психическим расстройством.

В конце декабря 2018 года Попкова приговорили ко второму пожизненному сроку.

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