Муж Собчак снял сериал про сибирского маньяка, убившего 78 человек

Режиссер Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек», рассказывающий о реальном серийном убийце, пишет « Проспект Мира ».

Кадр из трейлера сериала "Хороший человек".

Сериал основан на истории «Ангарского маньяка» Михаила Попкова, жертвами которого стали 78 человек.

«По сюжету следователь из Москвы Евгения Ключевская приезжает в тихий городок Рубежный, чтобы поймать серийного убийцу. Жители встречают ее холодно: похоже, каждый прячет в шкафу по скелету», — говорится в аннотации к фильму.

Сериал выйдет этим летом. На YouTube-канале платформы Start появился дебютный трейлер.

В сериале сыграли Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок и Ксения Собчак.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков. ru.wikipedia.org.

Напомним, Михаил Попков в период с 1992 по 2010 год убил 77 женщин и милиционера. На его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило.

Свои безумства он творил в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. Был младшим сержантом МВД РФ.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что серийный убийца не страдал и не страдает психическим расстройством.

В конце декабря 2018 года Попкова приговорили ко второму пожизненному сроку.