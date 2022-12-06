6 декабря
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Происшествия

При столкновении ВАЗа с грузовиком погибли два человека

ВАЗ 2109 столкнулся с грузовиком в Новосибирске в ночь 6 декабря. Два парня погибли. Еще один пассажир в больнице, сообщают в городской Госавтоинспекции.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Водитель ВАЗа 2004 года рождения, двигался по ул. 9-й Гвардейской Дивизии с левым поворотом на ул. Немировича-Данченко.

В ГИБДД уточняют, что рядом с домом на ул. Троллейной, 130б он не пропустил грузовик с прицепом. В результате, произошло жесткое столкновение.

Водитель автомобиля ВАЗ погиб. Также скончался пассажир 2005 года рождения.

Пострадавшего пассажира госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.

ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте аварии.

Ранее ДТП с трактором и иномаркой произошло в сибирском городе.

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