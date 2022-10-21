Российская актриса насмерть сбила пешехода, подтвердил правоохранитель

Авария произошла в деревне Грачевка на ул. Садовая. Как сообщил источник в правоохранительных органах, Большова управляла Audi.
Знаменитость не скрылась с места ДТП и сама вызвала скорую. Но пострадавшая скончалась до приезда медиков.
По имеющейся информации, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла быть неосвещенная дорога.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
В каких фильмах снималась Большова — в нашем материале.
Ранее стало известно, что мусоровоз сбил пенсионера в алтайском селе.