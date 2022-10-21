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Происшествия

Российская актриса насмерть сбила пешехода, подтвердил правоохранитель

Заслуженная артистка Анна Большой насмерть сбила женщину в Калужской области 14 октября, передает ТАСС.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Авария произошла в деревне Грачевка на ул. Садовая. Как сообщил источник в правоохранительных органах, Большова управляла Audi.

Знаменитость не скрылась с места ДТП и сама вызвала скорую. Но пострадавшая скончалась до приезда медиков.

По имеющейся информации, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла быть неосвещенная дорога.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

В каких фильмах снималась Большова — в нашем материале.

Ранее стало известно, что мусоровоз сбил пенсионера в алтайском селе.

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