Насмерть сбила женщину известная российская актриса

ДТП случилось в деревне Грачевка Калужской области.

По словам актрисы, она не заметила пешехода в темноте и совершила наезд.

Большова вызвала на место аварии скорую помощь и полицию, указывает Lenta.ru.

Но пострадавшая скончалась до приезда врачей.

В фильмографии актрисы — несколько десятков проектов. Особенно известны «Егерь», «Казароза», «Любовь и страхи Марии», «Жаркий лед», «Ангел или демон», «Мама-детектив», другие.

В театре «Ленком» играла в спектаклях «Мистификация», «Тартюф», «Укрощение укротителей», «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)».

Ранее известная актриса вступилась за Ефремова и назвала его больным человеком.