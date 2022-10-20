20 октября
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Происшествия

Жительница Алтая утащила 40 мешков кедровой шишки у соседки

У 43-летней жительницы Усть-Канского района (Республика Алтай) похитили 40 мешков кедровой шишки. Она подозревает свою соседку. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Кедровая шишка.
Кедровая шишка.
ru.wikipedia.org

Полиция установила, что, действительно, кражу совершила 36-летняя соседка потерпевшей.

Она пробралась на территорию ночью, сломав навесной замок. Злоумышленница забралась в сарай и перенесла 40 мешков с шишкой в свой дом.

Затем женщина продала украденное скупщикам кедрового ореха и получила 68 тыс. рублей. Эти деньги она хотела потратить на расплату с долгами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище)», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

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