Жительница Алтая утащила 40 мешков кедровой шишки у соседки

Полиция установила, что, действительно, кражу совершила 36-летняя соседка потерпевшей.
Она пробралась на территорию ночью, сломав навесной замок. Злоумышленница забралась в сарай и перенесла 40 мешков с шишкой в свой дом.
Затем женщина продала украденное скупщикам кедрового ореха и получила 68 тыс. рублей. Эти деньги она хотела потратить на расплату с долгами.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище)», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.