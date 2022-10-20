Жительница Алтая утащила 40 мешков кедровой шишки у соседки

У 43-летней жительницы Усть-Канского района (Республика Алтай) похитили 40 мешков кедровой шишки. Она подозревает свою соседку. Об этом сообщают « Новости Горного Алтая ».

Полиция установила, что, действительно, кражу совершила 36-летняя соседка потерпевшей.

Она пробралась на территорию ночью, сломав навесной замок. Злоумышленница забралась в сарай и перенесла 40 мешков с шишкой в свой дом.

Затем женщина продала украденное скупщикам кедрового ореха и получила 68 тыс. рублей. Эти деньги она хотела потратить на расплату с долгами.