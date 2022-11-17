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Происшествия

В жестком ДТП под Новосибирском погибли два человека

В Ордынском районе 17 ноября произошло ДТП с участием двух иномарок. Погибли два человека, еще двоих доставили в больницу, сообщают в Госавтоинспекции НСО.

В Ордынском районе произошло смертельное ДТП
В Ордынском районе произошло смертельное ДТП
Госавтоинспекция НСО

Трагедия произошла утром. Мужчин ехал на Toyota Camry Gracia по автодороге К-18 из Камня-на-Оби в направлении Новосибирска. Водитель вылетел на встречку на 21 километре трассы и врезался в автомобиль Mazda 3. В ДТП погибла 25-летняя пассажирка Toyota.

Пассажир Mazda скончался в больнице, ему было 27 лет. Сам водитель и его 38-летний пассажир получили тяжелые травмы. Их экстренно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее стало известно, что самосвал на полном ходу раздавил такси в Москве.

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