При странных обстоятельствах скончались семеро близнецов, которых родила иракская женщина

Семеро близнецов, которые родились в Ираке 15 февраля, скончались 19 февраля в больнице, сообщает Р ИА Новости .

Что стало причиной смерти новорожденных — не уточняется.

Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина родила родила естественным путем шесть девочек и одного мальчика. Все они были здоровы. Врачи назвали рождение семерых близнецов беспрецедентным для Ирака.

Отец новорожденных отметил, что беременность была неожиданной — у них с супругой уже есть трое детей

Впервые появление cемерни было зафиксировано у американской пары в 1997 году.

Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.