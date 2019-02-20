При странных обстоятельствах скончались семеро близнецов, которых родила иракская женщина

Что стало причиной смерти новорожденных — не уточняется.
Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина родила родила естественным путем шесть девочек и одного мальчика. Все они были здоровы. Врачи назвали рождение семерых близнецов беспрецедентным для Ирака.
Отец новорожденных отметил, что беременность была неожиданной — у них с супругой уже есть трое детей
Впервые появление cемерни было зафиксировано у американской пары в 1997 году.
Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.