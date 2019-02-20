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Происшествия

При странных обстоятельствах скончались семеро близнецов, которых родила иракская женщина

Семеро близнецов, которые родились в Ираке 15 февраля, скончались 19 февраля в больнице, сообщает РИА Новости.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Что стало причиной смерти новорожденных — не уточняется.

Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина родила родила естественным путем шесть девочек и одного мальчика. Все они были здоровы. Врачи назвали рождение семерых близнецов беспрецедентным для Ирака.

Отец новорожденных отметил, что беременность была неожиданной — у них с супругой уже есть трое детей

Впервые появление cемерни было зафиксировано у американской пары в 1997 году.

Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.

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