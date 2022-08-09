9 августа
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Происшествия

Прибитый гвоздями к полу труп неизвестного мужчины нашли в подвале

В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли разложившийся труп мужчины, пишет e1.ru.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Приезжала полиция, сотрудники следственного комитета и похоронщики. Тело уже сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде, личность установить не удалось. Мужчина был прибит гвоздями к полу», — отметил собеседник интернет-ресурса.

Как сообщает E1, инцидент произошел еще в середине июля, но известно об нем стало только недавно.

В региональном Следкоме не стали опровергать информацию, но от комментариев пока воздержались.

Ранее в парке нашли убитой 16-летнюю сибирячку, пропавшую несколько дней назад.

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