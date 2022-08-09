Прибитый гвоздями к полу труп неизвестного мужчины нашли в подвале

«Приезжала полиция, сотрудники следственного комитета и похоронщики. Тело уже сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде, личность установить не удалось. Мужчина был прибит гвоздями к полу», — отметил собеседник интернет-ресурса.