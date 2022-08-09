Прибитый гвоздями к полу труп неизвестного мужчины нашли в подвале

«Приезжала полиция, сотрудники следственного комитета и похоронщики. Тело уже сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде, личность установить не удалось. Мужчина был прибит гвоздями к полу», — отметил собеседник интернет-ресурса.
Как сообщает E1, инцидент произошел еще в середине июля, но известно об нем стало только недавно.
В региональном Следкоме не стали опровергать информацию, но от комментариев пока воздержались.
Ранее в парке нашли убитой 16-летнюю сибирячку, пропавшую несколько дней назад.