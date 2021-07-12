Причиной пожара в Доме быта на Алтае стал поджог из-за личного конфликта

Крупный пожар в Горно-Алтайске ночью 8 июля устроил 43-летний житель Маймы. Его в качестве подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Ранее судимый мужчина признался в поджоге. Он заявил, что пойти на преступление его якобы вынудил неразрешенный конфликт с работником офиса, расположенного в здании Дома быта.

Эту версию проверяют сотрудники полиции.

Задержание поджигателя на Алтае. 04.мвд.рф

Также отмечается, что на протяжении нескольких дней сельчанин неоднократно пытался поджечь крышу здания. 8 июля он вновь забрался на крышу и совершил поджог при помощи принесенной с собой бутылки с бензином и зажигалки.

Удостоверившись, что огонь разгорелся, мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

Как ранее сообщалось, огнем было охвачено почти все двухэтажное здание. Огонь локализовали на площади в 1 тыс. кв.м.