12 июля 27°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Причиной пожара в Доме быта на Алтае стал поджог из-за личного конфликта

Крупный пожар в Горно-Алтайске ночью 8 июля устроил 43-летний житель Маймы. Его в качестве подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Задержание поджигателя на Алтае.
Задержание поджигателя на Алтае.
04.мвд.рф

Ранее судимый мужчина признался в поджоге. Он заявил, что пойти на преступление его якобы вынудил неразрешенный конфликт с работником офиса, расположенного в здании Дома быта.

Эту версию проверяют сотрудники полиции.

Задержание поджигателя на Алтае.
Задержание поджигателя на Алтае.
04.мвд.рф

Также отмечается, что на протяжении нескольких дней сельчанин неоднократно пытался поджечь крышу здания. 8 июля он вновь забрался на крышу и совершил поджог при помощи принесенной с собой бутылки с бензином и зажигалки.

Удостоверившись, что огонь разгорелся, мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

Как ранее сообщалось, огнем было охвачено почти все двухэтажное здание. Огонь локализовали на площади в 1 тыс. кв.м.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость