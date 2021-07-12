Причиной пожара в Доме быта на Алтае стал поджог из-за личного конфликта

Ранее судимый мужчина признался в поджоге. Он заявил, что пойти на преступление его якобы вынудил неразрешенный конфликт с работником офиса, расположенного в здании Дома быта.
Эту версию проверяют сотрудники полиции.
Также отмечается, что на протяжении нескольких дней сельчанин неоднократно пытался поджечь крышу здания. 8 июля он вновь забрался на крышу и совершил поджог при помощи принесенной с собой бутылки с бензином и зажигалки.
Удостоверившись, что огонь разгорелся, мужчина скрылся.
Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».
Как ранее сообщалось, огнем было охвачено почти все двухэтажное здание. Огонь локализовали на площади в 1 тыс. кв.м.