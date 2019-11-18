Пригласили побеседовать: источник рассказал подробности визита силовиков в мэрию Бийска

Визит представителей правоохранительных органов в администрацию Бийска пока обошелся без задержаний, сообщил altapress.ru осведомленный источник.

«Задержание — это норма, предусмотренная уголовно-процессуальным кодексом. На данный момент задержанных нет. Скорее, некоторых (чиновников) пригласили побеседовать», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в здании мэрии наукограда работали силовики. Также в сети появилось видео, как правоохранители прибыли в мэрию.

По имеющимся данным, представители правоохранительных органов, вошли в большой зал администрации и попросили оставаться всех на своих местах. Также силовики зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними.

Среди прочих был и глава города Александр Студеникин.