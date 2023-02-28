Приговор о крупном мошенничестве вынесли бывшему депутату гордумы Барнаула

Районный суд Барнаула вынес приговор по делу предпринимателя Артура Манасяна и бывшего депутата барнаульской гордумы Ивана Куца, сообщает «Банкфакс».

Их судили за крупное мошенничество с поставками оборудования по муниципальным закупкам.

Обвиняемые, будучи руководителями двух фирм, должны были поставить в 2020—2021 годах оборудование для котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» стоимостью 11,7 млн рублей.

Чиновники из администрации района подписали документы, подтверждающие отгрузку, и за счет бюджетных денег рассчитались с поставщиками.

Но заказ так и не был исполнен, а упомянутую сумму обвиняемые похитили.

В итоге в отношении Куца и Манасяна возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

Деньги. unsplash.com

Оба фигуранта признали свою вину. Параллельно на их имущество наложили арест на сумму 15 млн рублей для обеспечения возможного приговора.

27 февраля суд наконец постановил приговор. «Банкфакс» выяснил, что Манасяна и Куца признали виновными, каждому назначили наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей.

Однако они якобы уже полностью возместили нанесенный ущерб.

За это время прошло лишь 15 слушаний, из них последние восемь прошли в закрытом формате.

В процессе рассмотрения дела записи о заседаниях в карточку на сайте суда могли не вносить месяцами, порой уведомляя об уже прошедших слушаниях.

Такую скрытность связывают с тем, что Куц в своих показаниях мог упоминать высокопоставленных краевых чиновников.

Ранее во время исполнения гимна России депутат отказался встать.