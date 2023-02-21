Во время исполнения гимна России депутат отказался встать

Народный избранник объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки. И теперь ему грозит штраф, сообщается в группе Районный информационный центр «Маяк» во «ВКонтакте».
Поступок спровоцировал скандал.
Сам депутат в комментариях под постом уже извинился и объяснил, что обессилел после тренировки и «не мог выстоять», указывает Lenta.ru.
В 2021 году депутат Заксобрания Челябинской области пообщался по громкой связи с родственником во время заседания. В это время остальные парламентарии слушали гимн в честь открытия 12 сессии регионального парламента.
«Славка, здорово! Здорово, братан! Здорово, братуха!» — разнесся по залу и в интернет-трансляции его бодрый голос.