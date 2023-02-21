Во время исполнения гимна России депутат отказался встать

Депутат райсобрания Александр Лепендин отказался встать, когда исполнялся гимн России в начале отчета главы района в Калужской области.

Народный избранник объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки. И теперь ему грозит штраф, сообщается в группе Районный информационный центр «Маяк» во «ВКонтакте».

Поступок спровоцировал скандал.

Сам депутат в комментариях под постом уже извинился и объяснил, что обессилел после тренировки и «не мог выстоять», указывает Lenta.ru.

В 2021 году депутат Заксобрания Челябинской области пообщался по громкой связи с родственником во время заседания. В это время остальные парламентарии слушали гимн в честь открытия 12 сессии регионального парламента.