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Происшествия

На Алтае надолго отправили в тюрьму парней, сбросивших девушку с моста

В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор двум жителям Тальменки, в феврале после распития спиртного они сбросили знакомую девушку с железнодорожного моста на лед реки Чумыш.

В Алтайском крае девушку сбросили с моста.
В Алтайском крае девушку сбросили с моста.
zapsib-sut.sledcom.ru

Оба молодых человека признаны виновными в покушении на убийство группой лиц (часть 3, ст. 30 и пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Один из собутыльников получил 8,5 лет лишения свободы, второй — 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 6 февраля 2020 года в ночное время парни решили после пьянки и ссоры решили совершить убийство знакомой девушки.

«Осуществляя задуманное, они схватили потерпевшую за одежду и сбросили ее вниз с железнодорожного моста высотой 13 метров на открытый участок ледового покрытия реки Чумыш», — сообщили в западно-сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Однако девушка выжила, спустя 8 часов ее обнаружили местные жители, спасли и доставили в больницу. В общей сложности она находилась на льду около 8 часов.

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