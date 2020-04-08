В Алтайском крае подозреваемые в покушении на убийство показали, как сбросили девушку с моста

Двое жителей Тальменки признали вину в покушении на убийство 25-летней девушки, сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России. Расследование уголовного дела завершено.

Как выяснили следователи, конфликт между девушкой и двумя местными жителями 1999 и 2001 годов рождения произошел 6 февраля во время пьянки.

Они схватили потерпевшую за одежду и сбросили ее вниз с железнодрожного моста высотой 13 метров на лед. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры следственного эксперимента.

В этот же день девушку нашли местные жители. По счастливой случайности ей удалось выжить. Пострадавшую доставили в больницу. В общей сложности она находилась на льду около 8 часов.

Уголовное дело будет рассматривать Тальменский районный суд.