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Происшествия

В Алтайском крае подозреваемые в покушении на убийство показали, как сбросили девушку с моста

Двое жителей Тальменки признали вину в покушении на убийство 25-летней девушки, сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России. Расследование уголовного дела завершено.

В Алтайском крае девушку сбросили с моста.
В Алтайском крае девушку сбросили с моста.
zapsib-sut.sledcom.ru

Как выяснили следователи, конфликт между девушкой и двумя местными жителями 1999 и 2001 годов рождения произошел 6 февраля во время пьянки.

Они схватили потерпевшую за одежду и сбросили ее вниз с железнодрожного моста высотой 13 метров на лед. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры следственного эксперимента.

В этот же день девушку нашли местные жители. По счастливой случайности ей удалось выжить. Пострадавшую доставили в больницу. В общей сложности она находилась на льду около 8 часов.

Уголовное дело будет рассматривать Тальменский районный суд.

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