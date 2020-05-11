35 прихожан заразились коронавирусом после посещения храма

«Контактных лиц — 66 человек, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. Буквально за трое суток. Все они были в храме. Мы говорили: будьте внимательны, служите на дистанции, все думали ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом», — заявил Кондратьев.

Иерей Вячеслав Клименко из Екатеринодарской епархии заявил, что духовенство не согласно с такой постановкой вопроса, пишет polit.ru.

«Заявления о том, что он стал причиной заражения 35 человек — это прямое обвинение церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть так же, как и в первый раз: кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера, не проверяя факты. Следуя этой логике можно прийти к ложному предположению, что врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей», — цитирует издание Клименко.