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Происшествия

35 прихожан заразились коронавирусом после посещения храма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на совещании регионального опертшатаба, что один из священников с коронавирусом провел службу и заразил 35 человек. Всего в храме присутствовало 66 человек, сообщает «Подъем».

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0

«Контактных лиц — 66 человек, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. Буквально за трое суток. Все они были в храме. Мы говорили: будьте внимательны, служите на дистанции, все думали ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом», — заявил Кондратьев.

Иерей Вячеслав Клименко из Екатеринодарской епархии заявил, что духовенство не согласно с такой постановкой вопроса, пишет polit.ru.

«Заявления о том, что он стал причиной заражения 35 человек — это прямое обвинение церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть так же, как и в первый раз: кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера, не проверяя факты. Следуя этой логике можно прийти к ложному предположению, что врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей», — цитирует издание Клименко.

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