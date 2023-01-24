Принудительными работами попросил заменить оставшийся срок в тюрьме Михаил Ефремов

Материал передан судье, решение о его рассмотрении и о дате заседания будет известно позднее.

Актер провел за решеткой больше двух лет (из 7,5 лет) в колонии за гибель человека, напоминает bfm.ru.

Что произошло

Михаил Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, 8 июня 2020 года в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль, водитель которого скончался в больнице.

По решению суда, Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 лет колонии общего режима.

Жизнь тюремная

Ранее Ефремов рассказал о своей жизни в тюрьме. Он освоил профессию швеи, научился жить по распорядку. Работать библиотекарем в колонии актер отказался, потому что «хочет общаться с людьми». Ефремов пошел работать в швейный цех.