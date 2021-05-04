Михаил Ефремов рассказал о своей жизни в тюрьме

Артист находится в колонии почти полгода.
За это время он освоил профессию швеи, научился жить по распорядку. Работать библиотекарем в колонии актер отказался, потому что «хочет общаться с людьми». Ефремов пошел работать в швейный цех.
По его словам, психологическое состояние у него скорее «со знаком плюс», в физическом плане — проявляются те болезни, которые были до заключения.
«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать», — признался Ефремов.
Он пока ничего не пишет, не занимается творчеством, но посещает различные мероприятия, например, футбольные матчи, и читает «заумные книги», пишет «Росбалт».
Еще Ефремов надеется на смягчение приговора.
ДТП
Михаил Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль, водитель которого скончался в больнице.
По решению суда, Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.