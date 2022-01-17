17 января -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Прислугу заподозрили в ограблении вдовы Градского

По одной из предварительных версий, к ограблению вдовы композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко может быть причастна прислуга, работающая у женщины, пишет «МК».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Полицейские заявили, что кража была совершена по наводке, в связи с чем начали подозревать обслуживающий персонал.

Источник издания сообщает, что до последнего времени Градский хранил наличные деньги в своей квартире в Козицком переулке, о чем любил всем рассказывать. Артист заявлял, что хранил деньги в буфете, смеясь, что наличные уже не влезают в него и буквально вываливаются из-за дверцы, пишет «Мослента».

После смерти Градского Коташенко самостоятельно перевезла сбережения в загородный дом, о чем была осведомлена прислуга.

Что произошло

Ранее сообщалось, что вооруженные люди напали на вдову народного артиста Александра Градского Марину Коташенко в Московской области, под угрозой оружия они отобрали у нее порядка 100 млн рублей.

На Центральной кольцевой автодороге неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко — вдовой Градского. После этого, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в ее дом в деревне Мишуткино, где забрали деньги общей сумой около 100 млн рублей, и скрылись.

«Со слов потерпевшей, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», говорится в сообщении главного управления МВД России по Московской области.

Спустя 7 часов после ЧП Коташенко обратилась в полицию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость