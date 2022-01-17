Прислугу заподозрили в ограблении вдовы Градского

По одной из предварительных версий, к ограблению вдовы композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко может быть причастна прислуга, работающая у женщины, пишет « МК ».

Полицейские заявили, что кража была совершена по наводке, в связи с чем начали подозревать обслуживающий персонал.

Источник издания сообщает, что до последнего времени Градский хранил наличные деньги в своей квартире в Козицком переулке, о чем любил всем рассказывать. Артист заявлял, что хранил деньги в буфете, смеясь, что наличные уже не влезают в него и буквально вываливаются из-за дверцы, пишет «Мослента».

После смерти Градского Коташенко самостоятельно перевезла сбережения в загородный дом, о чем была осведомлена прислуга.

Что произошло

Ранее сообщалось, что вооруженные люди напали на вдову народного артиста Александра Градского Марину Коташенко в Московской области, под угрозой оружия они отобрали у нее порядка 100 млн рублей.

На Центральной кольцевой автодороге неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко — вдовой Градского. После этого, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в ее дом в деревне Мишуткино, где забрали деньги общей сумой около 100 млн рублей, и скрылись.

«Со слов потерпевшей, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», говорится в сообщении главного управления МВД России по Московской области.

Спустя 7 часов после ЧП Коташенко обратилась в полицию.