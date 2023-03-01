Присяжные единогласно вынесли вердикт обвиняемым в деле о пропавшей два года назад девушке

Присяжные единогласно не признали, что обвиняемые в убийстве 18-летней жительницы Косихинского района заслуживают снисхождения, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Евгения Парубова пропала еще в сентябре 2021. Она воспитывала годовалого сына и имела положительные характеристики.

За месяц до исчезновения девушка переехала к парню и его семье. Полиция сразу заподозрила криминал.

Однако из-за того, что тело пропавшей не нашли, обвинение предъявить не могли, а подозреваемые отрицали причастность. Дело становилось громким.

Полиция восстановила картину событий лишь спустя несколько месяцев.

Оказалось, преступление случилось во время ссоры девушки с 43-летней матерью своего парня. Женщина убила девушку ударом топора по голове.

Евгения Парубова. Лиза Алерт.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая попросила мужчину, с которым жила, избавиться от тела. Он завернул убитую в ковер и сжег в печи для изготовления древесного угля. Останки сожитель утопил в болоте.

Тело девушки так и не обнаружили.

Злоумышленники обвинение не признали. Однако следствие собрало достаточно доказательств, включая решение присяжных.

Окончательную меру наказания определит суд.

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