Присяжные вынесли вердикт жителю Алтайского края, отрицавшему убийство соседа

В декабре 2020 года мужчина приревновал свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное. Разгневанный ревнивец пришел к соседу в квартиру и нанес два ножевых ранения в живот.
От полученной травмы 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
В ходе следствия мужчина от дачи показаний отказался, а версию о непричастности выдвинул только в суде, добавили в прокуратуре.
Также он ходатайствовал о рассмотрении дела присяжными заседателями. Исследовав все собранные доказательства, присяжные вынесли вердикт о виновности мужчины.
На основании данного решения суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Алтайском крае мужчина сломал позвоночник сторожу-предпенсионеру, которому по поручению работодателя доставил продукты.