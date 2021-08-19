Житель Алтая напился, пока вез продукты лесному сторожу, а при встрече почуял неприязнь и убил

Инцидент произошел 9 августа — сотрудник одного из предприятий поехал в Заринский район, чтобы привезти сторожу продукты.

«По дороге 45-летний мужчина распивал спиртные напитки и на место прибыл в состоянии сильного алкогольного опьянения. В сторожевом вагончике он стал конфликтовать с работником, после чего на почве личных неприязненных отношений избил 62-летнего мужчину», — рассказали в ведомстве.

На теле сторожа обнаружили множественные травмы, в том числе и перелом шейного отдела позвоночника.

Мужчина сбежал с места убийства, а после задержания утверждал, что сторож уже не подавал признаков жизни, когда он приехал к нему с продуктами. Однако позже признался в содеянном.

«Курьеру» грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Ранее сообщали про бывшего студента, которого осудили на 9 лет за убийство молотком сторожа института в Барнауле в 1993 году.