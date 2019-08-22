Привязал за веревку и сбрасывал с лодки. СК расследует инцидент с утонувшим мальчиком

Вопиющим назвал и. о руководителя краевого СУ СКР Константин Мальцев случай, произошедший в начале августа на одном из озер Мамонтовского района. Дедушка учил внука плавать и сбрасывал его с лодки, в результате 7-летний ребенок утонул. Это — лишь один из примеров безответственного отношения к детям, о которых рассказали в следкоме.

Вопиющий случай

Как уже сообщал altapress.ru, местный житель вместе с 7-летним внуком поехал кататься на лодке на озере недалеко от поселка Комсомольский Мамонтовского района. А затем начал учить его плавать.

«Это вопиющий случай. Дедушка привязал мальчика веревкой и сбрасывал его с лодки, обучая плаванию. В какой-то момент лодка опрокинулась. Мальчик, не умевший плавать, утонул. Я не знаю, до этого можно ли додуматься в принципе»? — возмущался Константин Мальцев.

По сообщению о смерти ребенка возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности), действиям дедушки будет дана юридическая оценка, пояснил Мальцев. Был ли мужчина пьяным? Результатов официальной экспертизы, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, пока нет, пояснили в следкоме.

Окно. Шторы. СС0

Опираются на сетку и падают

Случаев, когда родственники безответственно относятся к детям, похоже, не становится меньше. Вот типичная история: за внуком недоглядела бабушка. Ребенок залез на подоконник перед открытым окном, прислонился к москитной сетке и упал — крепление сетки не выдержало.

«Это происходит очень часто. Дети познают мир, залезают на окно, видят двор, природу, им становится интересно. И мы уже давали интервью и просили: ограничьте детей на окнах. А дети как падали, так и продолжают падать. Годовалые, двухгодовалые. Ну, слава богу они живы — наверное, сетка работает, как парашют», — продолжил Константин Мальцев.

По его словам, буквально на днях по этим же причинам выпал из окна второго этажа годовалый малыш. А ведь этого несчастного случая вполне можно было бы избежать — ведь взрослые всегда находятся рядом.

«Нет таких случаев, чтобы родители ушли и оставили ребенка, он бы искал родителей, залез на подоконник и выпал. В основном родственники занимаются делами по дому, а ребенок предоставлен сам себе», — продолжил и.о. руководителя.

Константин Мальцев еще раз призвал родителей и бабушек-дедушек не оставлять детей без присмотра.

Подросток , мальчик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

545 потеряшек

Между тем, дети не только выпадают из окон и тонут. Они еще и убегают или теряются — и это каждый раз ЧП. В первом полугодии 2019 года в Алтайском крае объявили в розыск 545 несовершеннолетних. Детей искали следственный комитет, угрозыск, МЧС и волонтеры «Лизы Алерт».

«Были случаи, когда ребенок пропал, а он катается по городу — информацию о нем сообщил кондуктор, который увидел ориентировку. Помогает и охрана в торговых центрах. Ориентировка появилась — соответственно, есть сведения, что ребенок был здесь. А дальше уже дело техники — просматриваем записи видеонаблюдения и получаем какой-то результат», — пояснил Константин Мальцев.

Местонахождение всех «потеряшек» установили. Увы, двое ребят найдены мертвыми: это был несчастный случай.