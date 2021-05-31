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Происшествия

«Привязали веревочки и успокоились»: директор крупного парка в Барнауле прокомментировал ЧП с батутом

В Алтайском крае нужна четкая система контроля аттракционов-одиночек, считает директор барнаульского парка «Лесная сказка», депутат АКЗС Сергей Писарев. Чаще всего горе-предприниматели покупают батуты, не заботясь об их качестве.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.
В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.
"Инцидент Барнаул"

По словам Писарева, в парках развлечений есть инженер по безопасности, который отвечает за качество и соблюдение всех правил на аттракционе. Перед летним сезоном все аттракционы проходят проверки.

«Всего этого на таких батутах, конечно, нет. Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух», — цитирует парламентария пресс-служба «Единой России».

Если все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то про аттракционы-одиночки просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны, добавил он.

В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
«Инцидент Барнаул»

По мнению директора «Лесной сказки», нужно отладить систему установки и проверки всех аттракционов в городе и крае.

«Кто-то скажет, что мы ущемляем права мелких предпринимателей, но это не так. Просто нужно делать все по уму и знать, что на кону безопасность и здоровье детей, а за несоблюдение правил наступит ответственность», — подчеркнул Писарев.

Напомним, 30 мая в Барнауле у ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут. Две девочки 2017 года рождения упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

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