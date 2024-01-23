23 января
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Происшествия

Пробки на дорогах, панические настроения: сейсмолог не рекомендовал посещать АЗС после землетрясения

До 44 человек увеличилось количество пострадавших во время ночного землетрясения в Алта-Ате. Причем афтершоки продолжаются.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

В ночь с 22 на 23 января зафиксировано землетрясение на границе Киргизии и Китая. Магнитуда в Китае составила 7,1.

Из Алма-Аты горожане решили выбраться на автомобилях. Зафиксированы огромные пробки.

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев не рекомендует посещение АЗС во время землетрясения.

Дело в том, что в случае разрушительного землетрясения возможны вторичные факторы — взрывы, пожары., пишет Kazinform.

Пострадавшие

Начиная с 01:00 23 января, в Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести — ушибы головы, защемления, растяжения конечностей.

Факт

На границе Кыргызстана и Китая на территориях этих стран было зарегистрировано более 100 афтершоков.

Между тем до особого распоряжения жителей Алма-Аты попросили покинуть дома. Всех попросили соблюдать и спокойствие.

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