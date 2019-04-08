Продавец в Барнауле шваброй выгнала школьников и ударила в глаз девушке

6 апреля в магазине «Аникс» на Советской Армии продавец разобралась с гревшимися в помещении школьниками. Одна из участников конфликта рассказала об этом в группе «Инцидент Барнаул».

В тот день девушка собиралась гулять с одноклассниками, а пока собиралась, те ждали на улице и решили погреться в «Аниксе». По ее словам, там, где стояли ребята, было намусорено — нащелканы семечки. Сотрудница магазина заметила это и начала выгонять школьников шваброй. Они вышли на крыльцо. Женщина продолжила убираться «так, что мусор полетел в подростков». Те, по словам девушки, сделали замечание, а продавец начала их «гонять шваброй».

Когда девушка пришла и решила спросить, что происходит, на это получила удар кулаком по глазу и шваброй в область груди.

«После приехал отец моей одноклассницы, у меня к тому времени у меня уже появился синяк и начал заплывать глаз. Рассказали обо всем администрации магазина. Собираемся обращаться с заявлением в полицию. Сотрудница магазина уже уволена», — рассказывает девушка.

Напомним, семечки также стали причиной конфликта в Бийске. В автобусе № 36 два молодых человека щелкали семечки, кондуктор сделала им замечания. Тогда один из парней неожиданно дал девушке несколько пощечин. За нее вступилась пассажирка. В результате хулиганы причинили девушкам телесные повреждения.