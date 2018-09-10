Продовольственная диверсия: в соцсетях публикуют видео, как тонны лосося с икрой гниют на Камчатке

Местные жители снимают на видео залежи выброшенной рыбы.

«Путина-2018»

В этом году на Камчатке самый удачный рыболовный сезон за последние 110 лет. Рыбаки добывают до 15 тысяч тонн лосося в сутки.

Алексей Аронов,

директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка:

Рыба стайная, пугливая, заходит куда-нибудь, например рядом с Аляской, вдруг там происходит какой-нибудь небольшой подземный толчок, рыба пугается, поворачивает и плывет от Америки в Россию. Такое капризное поведение делает непредсказуемыми прогнозы по улову.

Уголовное дело

Местные жители припоминают, что подобное уже случалось в 1989 году — лосось и горбушу на Сахалине хоронили экскаваторами прямо в прибрежной полосе, пишет bfm.ru. Однако тогда на месте работала следственная группа из Москвы, было заведено уголовное дело.

Сейчас рыбу выбрасывают по тем же причинам — не хватает мощностей для переработки.

«Вылов колоссальный в этом году. Заводы не справляются с переработкой либо берут только икру, остальное выбрасывают. Но это еще полбеды. Большое количество рыбы дойдет скоро до Владивостока, попадет в пробку. Во Владивостоке не хватает мощностей для хранения именно этого сырца, даже в замороженном виде. Естественно, рыба портится очень быстро. Там будут колоссальные потери», рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.

Цены и производители

Из-за рекордных объемов добычи камчатского лосося цены на рыбу могут упасть. Этого не хотят производители — потому и выбрасывают рыбу прямо на берегу. При этом почти без рыбы остались многие регионы Дальнего Востока. В Хабаровский край лосось просто не пришел.

Сергей Миронов,

владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба»:

Никто не хочет падения цены. Слишком много пойманной рыбы — это неизбежно падение цены. Значит, ее будут продавать дешевле, и, к сожалению, поставщикам это совсем не надо. Если чавыча сегодня стоит в Москве 800 рублей за килограмм, а на Камчатке при таком бешеном улове она будет стоить 30−40 рублей за килограмм — такое физически возможно, то никому не нужно по такой низкой цене продавать.

Рыболовы очень ждут Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке, где на фоне отчетов местных властей о развитии промысловой отрасли можно уточнить — почему никому не нужная рыба, полная икры, гниет на побережье Камчатки.

Бодрая сводка из рыбных мест. Официально

Российские рыбопромышленники добыли уже почти 600 тысяч тонн тихоокеанских лососей — это 63% больше показателя за предыдущий период. Рекордный улов направится в регионы страны, на внутренний рынок уже отправлено порядка 100 тысяч тонн красной рыбы, сообщает ИА PrimaMedia.

Вылов горбуши превысил 484 тысячи тонн, кеты — 56 тысяч тонн, нерки — 42,3 тысячи тонн, сообщают в Росрыболовстве.

Все рекорды по вылову бьет Камчатский край: добыто почти 477 тысяч тонн лососевых, что в два раза больше предыдущего показателя (в 2016 года было выловлено 223 тысячи тонн). Подходы лососевых на Камчатке позволили полностью загрузить мощности рыборазводных лососевых заводов. Начаты авиаобследования нерестилищ горбуши рек Западной Камчатки. Особое внимание уделено реке Камчатка, где продолжается нерестовый ход кеты и кижуча.

На Чукотке объём вылова составляет 2,8 тысячи тонн, что на 86% больше аналогичного периода 2016 года.

Спецплощадка для ритейла

В августе сообщалось. что цены на красную рыбу в России начали снижаться — этому способствовала рекордная лососевая путина на Дальнем Востоке.

Горбуша дорожала с 2013 года, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений».

Ранее в Росрыболовстве сообщили о готовности организовать специальную площадку для рыбаков и ритейла для прямых закупок лососевых, улов которых в этом году рекордный.

«Продукция должна быть доступна потребителям по адекватной цене. Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство», — говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он также указал, что отпускная цена на горбушу достигла минимума и находится на пороге себестоимости — 80−90 рублей за килограмм.