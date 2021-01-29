Ненасытный до меди барнаулец попался полиции при повторном набеге на склад

Барнаулец решил обокрасть склад приема металла. Один раз идея удалась, но мужчине было мало и он рискнул еще раз. Тогда за забором его встречала уже не легкая нажива, а сотрудники полиции, рассказали altapress.ru в прокуратуре Железнодорожного района.

Мужчина заметил склад приема металла, когда прогуливался по городу. Барнаульцу пришла в голову мысль обокрасть базу. Он взял с собой знакомого, но в преступные планы его посвящать не стал. Они подъехали к складу на машине.

Злоумышленник разобрал часть кирпичного забора гвоздодером. Чтобы пролезть, пришлось убрать около 30 кирпичей.

Кирпич. СС0

Когда мужчина оказался на складе, он увидел несколько металлических баков с медью, а также автомобильные шины. Осознав, что за раз и шины, и металл не унесет, решил сначала сложить медь в мешки.

Он набрал восемь мешков по 25 кг, перетаскал в авто, забрал с собой и шины. Часть меди сдал в пункт приема металла, выручив за это 40 тыс. рублей. Остатки добычи увез себе в гараж.

Этим преступные намерения горожанина не ограничились. Спустя несколько дней он решил повторить дело и вернулся на место. Дыру в заборе уже заделали, поэтому пришлось вновь с помощью выдерги разбирать кладку.

Барнаулец проник на склад, стал собирать желанную медь в мешки, но вдруг увидел сотрудников полиции. Они его задержали и увезли в отдел.

«Причиненный потерпевшим ущерб возмещен частично», — добавила старший помощник прокурора района Анна Фомина.

Суд приговорил мужчину к 1 году 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.