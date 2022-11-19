19 ноября
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Происшествия

Прохожий жестоко избил мужчину в сибирском городе

В Новосибирске прохожего обвиняют в жестоком избиении 52-летнего мужчины. Пострадавший с травмами попал в больницу, сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

«Инцидент произошел вечером. Пострадавший со своим товарищем в гостях распивали спиртное. Позже они решили прогуляться, и на улице повздорили со случайным прохожим. Словесная ссора переросла в драку», — уточняют в ведомстве.

Как стало известно, еще до драки обвиняемый отдыхал с приятелями в кафе, при нем была собака. Выйти на агрессора удалось по показаниям администратора общепита.

Им оказался 33-летний местный житель. Ранее он уже был судим. Сейчас подозреваемому грозит 8 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее видео с допросом барнаульца, избившего ребенка-инвалида, опубликовал следком.

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