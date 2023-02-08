Произошло землетрясение в 123 километрах от Алтая

Эпицентр находился в 123 километрах от города Алтай в Китае, неподалеку от границы с Республикой Казахстан, сообщает «Интерфакс».

Это примерно в 92 км от государственной границы с РФ.

В районе эпицентра довольно часто происходят землетрясения. Волны от которых, в частности, доходят до Республики Алтай.

Ранее следы древнего землетрясения исследовали ученые на Алтае. Были изучены поверхностные разрывы голоценого палеоземлетрясения, произошедшего на северном фланге Толбонурского разлома.

Тогда блоки земной коры сместились в горизонтальной плоскости по часовой стрелке примерно на 7 метров, а также по вертикали — до 3 метров.

Это явление оказалось более масштабным, чем Чуйское землетрясение в 2003 году.