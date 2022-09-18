Следы древнего землетрясения исследовали ученые на Алтае

Исследования провели в Каош-Агачском районе, в долинах рек Саржематы и Чаган-Бургазы, отметил профессор НГУ, доктор геолого-минералогических наук Евгений Деев.
Были изучены поверхностные разрывы голоценого палеоземлетрясения, произошедшего на северном фланге Толбонурского разлома.
Тогда блоки земной коры сместились в горизонтальной плоскости по часовой стрелке примерно на 7 метров, а также по вертикали — до 3 метров.
Это явление оказалось более масштабным, чем Чуйское землетрясение в 2003 году.
Ранее больше 200 человек погибли от землетрясения в Афганистане.