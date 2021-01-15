Прокуратура изучит обстоятельства смерти девочки в алтайской больнице

После сообщения о смерти маленькой девочки в КГБУЗ «Советская ЦРБ», прокуратура организована проверку учреждения.
По данным ведомства, 11 января в районную больницу поступила годовалая девочка с ожогами. После проведенных медицинских манипуляций ребенок скончался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Алтайского края.
Кроме того, прокурорская проверка даст оценку порядку оказания медпомощи в Советской ЦРБ и решит вопрос о принятии мер.
Ранее о трагедии в соцсетях рассказала мать погибшей девочки.