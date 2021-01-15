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Происшествия

Прокуратура изучит обстоятельства смерти девочки в алтайской больнице

В связи со смертью ребенка в районной больнице, прокуратура Алтайского края организовала проверку соблюдения порядка оказания медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок. Снег. Зима.
Ребенок. Снег. Зима.
СС0

После сообщения о смерти маленькой девочки в КГБУЗ «Советская ЦРБ», прокуратура организована проверку учреждения.

По данным ведомства, 11 января в районную больницу поступила годовалая девочка с ожогами. После проведенных медицинских манипуляций ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Алтайского края.

Кроме того, прокурорская проверка даст оценку порядку оказания медпомощи в Советской ЦРБ и решит вопрос о принятии мер.

Ранее о трагедии в соцсетях рассказала мать погибшей девочки.

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