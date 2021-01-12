Прокуратура изучит обстоятельства смерти первой жены Шукшина

Ранее со слов опекуна и ученика Шумской Владимира Ковалева стало известно, что пожилую женщину шесть раз отказывались госпитализировать, ссылаясь на занятость госпиталей и возраст пациентки.
В итоге сердце Марии Шумской не выдержало.
«Прокуратурой республики организована проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о неоказании своевременной медицинской помощи первой супруге Василия Шукшина — Марие Шумской», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Женщина умерла 7 января. Ей было 90 лет.