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Происшествия

Прокуратура изучит обстоятельства смерти первой жены Шукшина

Прокуратура Республики Алтай начала проверку информации об обстоятельствах смерти Марии Шумской, первой супруги известного алтайского писателя и актера Василия Шукшина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мария Шумская.
Мария Шумская.
instagram.com/olgavolosovtseva

Ранее со слов опекуна и ученика Шумской Владимира Ковалева стало известно, что пожилую женщину шесть раз отказывались госпитализировать, ссылаясь на занятость госпиталей и возраст пациентки.

В итоге сердце Марии Шумской не выдержало.

«Прокуратурой республики организована проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о неоказании своевременной медицинской помощи первой супруге Василия Шукшина — Марие Шумской», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Женщина умерла 7 января. Ей было 90 лет.

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