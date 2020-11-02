Прокуратура начала проверку ДТП с грузовиком с газировкой в Барнауле

Четыре человека получили повреждения, тяжесть которых еще устанавливается. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир автобуса — 74-летний мужчина.
«Прокуратурой города организована проверка соблюдения законодательства перевозчиком указанного маршрута, в части соответствия требованиям водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, выпуска на линию транспортных средств, проводимой работе по снижению аварийности в организациях перевозчиков и т.д.», — сообщили в прокуратуре.
Также прокуроры оценят действия контролирующих органов — ОГИБДД УМВД России по Барнаулу и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Напомним, водитель «Газели» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автобусу маршрута № 24, который двигался во встречном направлении прямо, и допустил с ним столкновение.