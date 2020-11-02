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3 ноября
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Происшествия

Прокуратура начала проверку ДТП с грузовиком с газировкой в Барнауле

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту ДТП, которое произошло 30 октября в Барнауле между грузовиком с лимонадом и автобусом № 24. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Автобус врезался в "газельку" с конфетами и газировкой.
Автобус врезался в "газельку" с конфетами и газировкой.
vk.com/barneos22.

Четыре человека получили повреждения, тяжесть которых еще устанавливается. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир автобуса — 74-летний мужчина.

«Прокуратурой города организована проверка соблюдения законодательства перевозчиком указанного маршрута, в части соответствия требованиям водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, выпуска на линию транспортных средств, проводимой работе по снижению аварийности в организациях перевозчиков и т.д.», — сообщили в прокуратуре.

Также прокуроры оценят действия контролирующих органов — ОГИБДД УМВД России по Барнаулу и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Напомним, водитель «Газели» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автобусу маршрута № 24, который двигался во встречном направлении прямо, и допустил с ним столкновение.

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