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7 февраля
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Происшествия

Прокуратура нашла у «полковника-миллиардера» Захарченко еще почти 500 млн рублей

Генпрокуратура нашла у полковника МВД Дмитрия Захарченко, ставшего известным на всю страну благодаря рекордной сумме в 9 млрд рублей, найденной при обысках, новые активы почти на полмиллиарда рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в интернет-передаче ведомства «Эфир», пишет znak.com.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

По словам представителя Генпрокуратуры, у Дмитрия Захарченко нашли недвижимость, ценные облигации, счета и ювелирные изделия. Ведомство планирует направить в суд иск об обращении в доход государства этого имущества.

Сообщается, что речь идет о сумме в 484 млн рублей.

Александр Куренной добавил, что полковник будет не единственным ответчиком. Речь идет о «близком круге лиц, через которых Захарченко пытался скрыть свои доходы».

В 2018 году 9 млрд рублей, изъятые в квартирах родственников бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены в бюджет.

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