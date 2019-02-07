Прокуратура нашла у «полковника-миллиардера» Захарченко еще почти 500 млн рублей

По словам представителя Генпрокуратуры, у Дмитрия Захарченко нашли недвижимость, ценные облигации, счета и ювелирные изделия. Ведомство планирует направить в суд иск об обращении в доход государства этого имущества.
Сообщается, что речь идет о сумме в 484 млн рублей.
Александр Куренной добавил, что полковник будет не единственным ответчиком. Речь идет о «близком круге лиц, через которых Захарченко пытался скрыть свои доходы».
В 2018 году 9 млрд рублей, изъятые в квартирах родственников бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены в бюджет.