Прокуратура нашла у «полковника-миллиардера» Захарченко еще почти 500 млн рублей

Генпрокуратура нашла у полковника МВД Дмитрия Захарченко, ставшего известным на всю страну благодаря рекордной сумме в 9 млрд рублей, найденной при обысках, новые активы почти на полмиллиарда рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в интернет-передаче ведомства «Эфир», пишет znak.com.