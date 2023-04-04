4 апреля
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Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в барнаульском Центре культуры

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в Центре культуры и досуга «Индустриальный» в Барнауле.

Актовый зал Центра культуры и досуга "Индустриальный".
Актовый зал Центра культуры и досуга "Индустриальный".
цкд-индустриальный.рф

Потолок рухнул в помещении зрительного зала здания. На тот момент в актовом зале никого не было, никто не пострадал.

Одноэтажное здание Центра культуры находится в селе Власиха. Его построили в 1961 году, ремонтировали только в 2012 году. На сегодняшний день в стенах и фундаменте здания обнаружены трещины.

После происшествия вход в центр закрыли. Проводится обследование его несущих конструкций.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания», — сообщили в ведомстве.

Ранее фасад жилого дома обрушился на тротуар в центре Барнаула.

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