Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в барнаульском Центре культуры

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в Центре культуры и досуга «Индустриальный» в Барнауле.

Потолок рухнул в помещении зрительного зала здания. На тот момент в актовом зале никого не было, никто не пострадал.

Одноэтажное здание Центра культуры находится в селе Власиха. Его построили в 1961 году, ремонтировали только в 2012 году. На сегодняшний день в стенах и фундаменте здания обнаружены трещины.

После происшествия вход в центр закрыли. Проводится обследование его несущих конструкций.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания», — сообщили в ведомстве.

Ранее фасад жилого дома обрушился на тротуар в центре Барнаула.