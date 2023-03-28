Фасад жилого дома в центра Барнаула обрушился на тротуар

С учетом того, что в доме проживают люди, на место выехал прокурор. Начали проверку.

Правоохранители собираются оценить выполнение обязанностей УК по содержанию имущества. А также принять весь комплекс мер для защиты прав граждан.

Известно, что пострадавший дом построили в 1949 году. Некоторые дома более поздней постройки в Барнауле уже признали аварийными и снесли.

Так, ранее снесли дом на Советской армии 164, который ввели в эксплуатацию в 1959. А аварийным его признали еще в 2016 году.

Также горожане жаловались на аварийный фасад здания на пр. Ленина 67А. Резонно полагать, что его может ожидать такая же судьба.