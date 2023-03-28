28 марта
﻿
Происшествия

Фасад жилого дома в центра Барнаула обрушился на тротуар

Кирпичная кладка отслоилась от стены двухэтажного многоквартирного дома на пр. Ленина 133.

Обрушился фасад.
Обрушился фасад.
Прокуратура Алтайского края.

С учетом того, что в доме проживают люди, на место выехал прокурор. Начали проверку.

Правоохранители собираются оценить выполнение обязанностей УК по содержанию имущества. А также принять весь комплекс мер для защиты прав граждан.

Известно, что пострадавший дом построили в 1949 году. Некоторые дома более поздней постройки в Барнауле уже признали аварийными и снесли.

Так, ранее снесли дом на Советской армии 164, который ввели в эксплуатацию в 1959. А аварийным его признали еще в 2016 году.

Также горожане жаловались на аварийный фасад здания на пр. Ленина 67А. Резонно полагать, что его может ожидать такая же судьба.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость