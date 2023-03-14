Жители Барнаула показали аварийный фасад здания на пр. Ленина

Житель краевой столицы показал, как выглядит фасад здания по адресу пр. Ленина, 67А, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Барнаулец поделился фотографиями, где видно часть дома на пр. Ленина. На кадрах можно рассмотреть состояние крыши здания и обломки кровли, которые упали на тротуар.

Пользователи в комментариях рассказали, что такую картину наблюдают уже несколько лет.

По словам барнаульцев, здание уже несколько раз реставрировали, но через время оно снова начинает разрушаться.

Автор записи призывает жителей города быть осторожными при прогулках по проспекту.

Ранее мы рассказали, что жители барнаульского квартала недовольны «мусорным шоу», которое происходит у них во дворах.