12 марта
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Жизнь

Жители барнаульского квартала недовольны «мусорным шоу», которое происходит у них во дворах

Жители квартала «Матрешки» в Барнауле возмущены большим скоплением мусора в их дворах. Ветер постоянно разносит пустые коробки и бумажки, создавая «мусорное шоу». Об этом сообщает «Барнаул 22».

Замусоренный квартал "Матрешки"
Замусоренный квартал "Матрешки"
Барнаул 22

По словам жителей квартала, территория «Матрешек» завалена мусором. Сильный ветер разносит пустые коробки, бумажки, пластик и целые мусорные пакеты по всему кварталу. Также мусор попадает под колеса автомобилей.

Жители недовольны тем, что мусорные контейнеры находятся рядом с парковкой и тротуаром. Очевидцы заявляют, что «когда приезжает мусоровоз, это превращается в „шоу“.

» К сожалению, для нас уже стало привычным, что после зимы в сугробах у нас такие подснежники. Многие люди уже принимают ситуацию за обыденную", — сообщают очевидцы.

Жители требуют изменить расположение мусорных контейнеров с учетом того, куда дует ветер. А также просят привлечь к ответственности виновных.

Ранее жители многоквартирного дома по ул. Кулагина, 4 показали, с каким трудом им приходится выбираться со двора из-за огромной лужи.

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