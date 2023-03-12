Жители барнаульского квартала недовольны «мусорным шоу», которое происходит у них во дворах

Жители квартала «Матрешки» в Барнауле возмущены большим скоплением мусора в их дворах. Ветер постоянно разносит пустые коробки и бумажки, создавая «мусорное шоу». Об этом сообщает «Барнаул 22».

По словам жителей квартала, территория «Матрешек» завалена мусором. Сильный ветер разносит пустые коробки, бумажки, пластик и целые мусорные пакеты по всему кварталу. Также мусор попадает под колеса автомобилей.

Жители недовольны тем, что мусорные контейнеры находятся рядом с парковкой и тротуаром. Очевидцы заявляют, что «когда приезжает мусоровоз, это превращается в „шоу“.

» К сожалению, для нас уже стало привычным, что после зимы в сугробах у нас такие подснежники. Многие люди уже принимают ситуацию за обыденную", — сообщают очевидцы.

Жители требуют изменить расположение мусорных контейнеров с учетом того, куда дует ветер. А также просят привлечь к ответственности виновных.

Ранее жители многоквартирного дома по ул. Кулагина, 4 показали, с каким трудом им приходится выбираться со двора из-за огромной лужи.